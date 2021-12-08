近年理專A錢案層出不窮，2021年以來雖有銳減至1案，但年底前金管會恐再開罰一家。金管會主委黃天牧8日參加信託公會二十週年紀念活動接受媒體採訪時指出，目前理專A錢案確實有一家正在處理中，「應該是會裁處」，2021年底前或明年初將會有結果，「現在還沒有簽出來。」

黃天牧指出，目前了解有一家銀行理專A錢案審理中，情節重大到「應該是要裁處的」，不過，他表示現在還沒有把案子簽上來，還不知道，只知道應該有一件。

是否重罰？黃天牧表示，要看案情，現在還沒簽出來，大概年底或年初會處理。

黃天牧在2020年11月時曾對理專弊案頻傳的歪風兩度表示「深惡痛絕」，且要求銀行要對個案或制度問題通盤檢討，並預告未來裁罰不會只以罰鍰為度。

抑制歪風的「理專十誡」上路後，理專A錢案雖銳減，但還是有零星的理專A錢案發生。據銀行局統計理專A錢裁罰案從三年前的8件銳減到2021年的1件，不過，由於銀行法129條第七款的罰度從1千萬元拉高到5千萬元，若理專A錢情節嚴重且發生在新法實施之後，罰鍰金額將拉高。