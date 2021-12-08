根據日本媒體引述內情人士報導指出，9與10月蘋果的iPhone 13產能比預定計畫減少20％。
年終購物季向來是蘋果一年當中最忙的季節，因為許多顧客忙著購買蘋果手機作為禮物。不過蘋果在今年9月推出iPhone 13與新型iPad後，卻因為受到全球晶片短缺與供應鏈中斷問題，導致蘋果手機與iPad生產面臨威脅。
緊接在10月又遭到中國突然限電，讓iPhone和iPad產線被迫中斷數日，為10年來首見。
根據日本媒體引述內情人士報導指出，9與10月蘋果的iPhone 13產能比預定計畫減少20％。
年終購物季向來是蘋果一年當中最忙的季節，因為許多顧客忙著購買蘋果手機作為禮物。不過蘋果在今年9月推出iPhone 13與新型iPad後，卻因為受到全球晶片短缺與供應鏈中斷問題，導致蘋果手機與iPad生產面臨威脅。
緊接在10月又遭到中國突然限電，讓iPhone和iPad產線被迫中斷數日，為10年來首見。
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