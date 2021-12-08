31歲女星臧芮軒擁有精緻五官、清新氣質而擁有「小林依晨」的稱號，自氣象主播出身後便受到矚目，進而轉戰演藝圈，在多部電視劇中演出獲得好評。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日罕見在IG上曬出「閨密濕身照」，吸引網友的目光。

臧芮軒昨（7）日於個人IG上PO文表示：「天冷了！泡泡溫泉合理吧，好久沒有跟姐妹約會，拍戲殺青就需要好好放鬆一下～冷冷的冬天，泡個熱呼呼的溫泉～啊～好舒服，就這樣～不小心露背了」，並在貼文中標記黃云歆與吳季璇2名女星。一旁的照片中，只見3人脫掉衣服趴在泡湯池中，並對著鏡頭露出甜美的笑容；下一張則是背對著鏡頭，3人同時大方露出白皙美背，令網友們看了直噴鼻血，紛紛留言：「三明治合體」、「非常合理」、「真美」、「這是最美的畫面」、「超極濕背秀」、「超美的美背三人」、「阿嘶~~~」、「好想一起泡」，吸引超過8500人按讚。

臧芮軒自從在台劇《甘味人生》、《一家人》演出後就逐漸打開知名度，後來又與黃云歆、吳季璇一同拍攝電視劇《三明治女孩的逆襲》結緣，私底下成為無話不談的閨密，因此才會曬出一同泡湯的照片，引起網友熱議。而十分有生意頭腦的臧芮軒，在31歲生日時也開始拓展副業、開設餐廳，一圓當老闆娘的夢。