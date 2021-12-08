王冠智用立可白寫書法，花3小時寫弟子規。（中山工商提供）

中山工商資訊科老師王冠智寫得一手板書好字。（中山工商提供）

中山工商資訊科老師王冠智寫得一手板書好字，最妙的是，有次學生將「弟子規」印錯，紙張變黑色，他突發奇想，索性拿起立可白花了3小時寫完「弟子規」，雖然手指都快抽筋，但學生看完嘖嘖稱奇，視為墨寶想要收藏。

王冠智大學想讀中文系所，因英文差，最後選擇電資科系，他透露，國小時生字練習都拿丙，鄉下沒機會上書法班，因爸媽字體都很美，成為他的臨摹對象，上了高中字跡漸有起色，雖沒刻意寫字帖，但寫久了也練出好字。

因為對寫字很執著，每當寫錯字，王冠智寧花時間重寫，也不使用立可白，多年前代理建教班導師時，學生遲到或犯錯，他就罰抄「弟子規」，一開始學生都亂塗鴉，交待了事，他因此嚴格要求，並把字跡較好的貼在布告欄。

因為榮譽感使然，後來全班卯起勁來練字，蔚為風氣，有一回學生誤將「弟子規」的紙張印成黑色，王冠智索性拿起立可白，花了3小時寫完528字的「弟子規」，雖然寫完手指都快抽筋，但學生卻直呼好想要，因為太神奇了。

教的是數位科技，寫字卻是傳統文化，王冠智卻認為一點都不衝突，甚至相輔相成，因此上課時他都會手寫在黑板上，讓學生自己抄筆記，除加深印象，也能練字，今年中山工商辦理教師的板書比賽，他也是第1個報名參賽。