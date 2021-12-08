美國日前宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國人權紀錄不佳。日媒報導，日本政府正討論不派閣員（部長級官員）赴北京冬奧，作為折衷方案。

產經新聞、時事通信社報導，今年7月的東京奧運，中國派遣部長級的國家體育總局局長、中國奧委會主席苟仲文出席。

作為外交上的禮尚往來，日本政府原本討論北京冬奧要派閣員出席，但因歐美國家擴大批判中國的人權問題等，若首相或外務大臣出席北京冬奧，恐會給國際社會錯誤訊息。

日本政府內部正討論由不屬於閣員的體育廳長官室伏廣治、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕作為出席北京冬奧的候選人；山下因並非日本政府官員，可視為在一定程度上響應美國外交抵制，當作日本的折衷方案。

報導說，明年是日中建交50週年，日本政府不希望因此與中國對立，但日本必須與美國和中國雙方往來，若各國響應外交抵制時，也不能只有日本與他國不同；日本政府將視中國方面如何因應，以及七大工業國集團（G7）的動向等，再做最後決定。

日本首相岸田文雄昨天表示：「將綜合考量冬奧意義及對我國外交意義等，站在日本國家利益角度做出自己的判斷。」（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101208