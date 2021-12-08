《日經新聞》周三報導，消息人士透露蘋果旗艦手機iPhone 13系列9月和10月產量較原定計畫減少20%。

年底的假日旺季向來是蘋果最繁忙的時節之一，許多消費者想在聖誕節前幾周購買其產品作為禮物。不過在9月推出iPhone 13系列手機和新版iPad平板電腦之後，蘋果也面臨供應鏈中斷和全球晶片荒帶來的重大威脅。全球供應鏈瓶頸使各行各業的生產或多或少受到衝擊，即使是採購實力雄厚的蘋果亦難逃波及。

執行長庫克10月在蘋果發布財報後曾表示，在10～12月的假期銷售旺季，供應鏈問題造成的衝擊可能比前一季更加惡化。受到供應斷鏈打擊，蘋果第四財季（截至9月25日）財報不如市場預期，當時蘋果表示供應鏈問題造成第四財季營收短少60億美元。

據日經報導，受到供應鏈吃緊和中國限電影響，今年10月iPhone手機和iPad平板的組裝停工了數日，為十多年來首見。

報導亦指出，在整個9月和10月，蘋果重新分配可以共享的零組件，這對iPad的組裝造成更大的壓力，導致其產量較原定計畫減少約50%，而舊型iPhone手機的產量預測亦下滑約25%。

上周彭博援引知情人士報導，蘋果已經通知零組件供應商iPhone 13系列手機的需求放緩，顯示部分消費者不耐久候，已決定放棄那些難以取得的商品。此外，10月中旬即有報導指出，受到全球晶片短缺影響，到今年底蘋果可能減產多達1000萬支iPhone 13系列手機。