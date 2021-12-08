封測廠超豐(2441)公布2021年11月自結營收17.11億元，雖月減3.34％、降至近5月低點，仍年增達28.72％，改寫同期新高、亦創歷史第五高。累計前11月營收178.38億元、年增達34.19％，持續提前改寫年度新高。

超豐受惠邏輯IC封測持續供不應求，營運動能自去年下半年起持續升溫，第三季營收及獲利分別締造連6季、連5季創高佳績。累計前三季稅後淨利34.31億元、年增達78.74％，每股盈餘（EPS）6.03元，已提前改寫全年新高記錄。

不過，隨著終端市場需求雜音四起，加上晶圓供給吃緊及供應鏈長短料狀況未解，超豐單月營收在8月創下18.11億元新高後，9月及10月略降至17.59億元及17.7億元，11月營收降至17.11億元，成長動能有所趨緩，但仍持穩17億元以上高檔。

超豐表示，第四季終端市場景氣較第三季高峰略降，部分產品因庫存水位偏高有所調整，訂單需求不若第三季強勁。同時，既有的晶圓供給吃緊造成的資源排擠、原物料短缺的供應鏈長短料等問題仍在，目前產線平均稼動率仍達95％，但訂單排隊等候時間較先前縮短。

投顧法人認為，超豐11月營收開始轉折下滑，但表現持穩高檔、季營收達成率仍優於預期。展望後市，因年底適逢客戶年度盤點、部分訂單需求可能遞延，預期超豐12月營收將持續小幅下滑，使第四季營收較第三季新高出現季節性修正，但仍可持穩高檔水準。

投顧法人預估超豐今年營收成長32％、每股盈餘約8.1元，由於邏輯IC封測需求仍強，預期明年營收將續揚9％、每股盈餘上看8.9元。由於過往配息率落於6～7成，以目前股價估算殖利率高達6.2～7.3％，故維持「買進」評等、目標價則自97元下修至89元。