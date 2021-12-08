高雄前鎮區育樂路凌晨發生砸車打人事故，一名翁姓男子搭朋友的轎車回家，一下車便遭7名男子圍上，7人圍毆翁，還拿鐵條打傷翁的頭部，及砸毀車輛，警方到場後逮捕傷人的7名男子，原來雙方是因為200萬債務起衝突。
高雄市前鎮區育樂路8日凌晨發生砸車事件，監視器拍下，一群人將車停在路邊後，下車就圍著其中一名男子，接著開始動手動腳，最後演變成打人砸車，警方獲報後到場處理，據了解，原來是48歲的翁姓男子因積欠嚴姓男子200萬沒還，又避不見面，嚴男才會找來林男等7人到育樂路找翁男，趁著翁男搭朋友的車回家時，他剛下車，一群人便一擁而上。
最後雙方談判破裂，嚴男等人持鐵棍砸車並將翁男打傷，翁男友人的小客車後方擋風玻璃被砸毀，側面也有傷痕，而翁男則是頭部受傷，被送醫後救治無生命危險。警方將嚴男等7人帶回偵辦，全案依妨害自由、傷害、毀損罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。
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