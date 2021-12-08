一名男子在92年間擔任補習班班導時，與班上一位女學生交往，雙方師生戀14年後分手，但隔年男方卻奉子成婚，女學生不甘與舊情人長跑14年沒有修成正果，兩度私訊正宮挑釁：「是不是懷疑我跟你先生有聯絡」、「想想他消失的時候去哪裡了」、「祝你們分房愉快」，正宮一氣之下離婚。離婚後丈夫認錯，正宮反而告上法院對前夫及小三求償100萬元。法院審理後認為，男方雖承認外遇，但卻無積極證據證明，因此判正宮敗訴。

根據判決書記載，正宮控訴，她與丈夫已於109年10月離婚，但尚未離婚前，丈夫一直與小三保持密切聯繫，小三甚至兩度以通訊軟體Messenger聯絡她，直接嗆「是不是懷疑過我跟你先生有聯絡」、「是ㄚ，非常有聯絡」、「想想他消失的時候，是去哪裡了」、「那就等你跟他分開ㄚ」等訊息，告知她與丈夫間有逾越普通朋友分際之交往關係。丈夫甚至在109年3月北上受訓，二人還一起共住飯店四天。

但是離婚後丈夫卻和前妻承認，「前兩天，我約了段小姐碰面，跟她談了很多的事，也很明白的告訴她，因為我跟她這段不對的關係讓我失去了婚姻以及我最不想失去的妳，所有的一切，所有的錯，我都願意承擔以及負責……」、「……好了～不要再提外遇的事情了，跟妳說了，我知道錯了，不會再犯了……」，可知丈夫承認曾有外遇之事實，並有被告二人外出之照片、影片作為佐證。

但丈夫出庭時辯稱，她與女方是在92年間在補習班認識，女方是他的學生，因年紀相仿，兩人交往長達14年，但是在106年間分手後，自己隔年就結婚，婚後二人僅為普通好友關係。女方之所以會傳訊息給老婆，是因兩人先前交往長達14年而未修成正果，但看到他與妻子交往僅1年即因懷孕而結婚，所以感到遺憾委屈，才質問老婆，兩人並非有不正常往來之行為。

女方也表示，自己因為感情沒有修成正果有所遺憾，但深知男方已有家庭、婚姻，二人僅維持朋友關係，並無逾越朋友分際之往來，她才故意傳送內容空泛、充滿想像空間之訊息給正宮，藉以表達心中不滿。

法官檢視女方傳訊內容，認為她因心有不甘，有可能刻意用語言激怒孫女，但卻無法在男女對話中，確認兩人到底有無交往互動，也無法判斷是否有明顯逾越男女交往份際的舉動，因此判決正宮敗訴，本案仍可上訴。