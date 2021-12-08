年底有驚喜﹗為迎接耶誕節、滿足尾牙採購禮品需求，新光三越趁冬換季7折起，於今（8日）起至26日推出「耶誕歡樂送！人人有禮 千金大放送」，加碼送出三重千元大紅包，給新光三越既有的會員、新會員和持有實體振興五倍券的消費者，購物立享優惠﹗

這次活動包含「第一大禮包、點數換千金」扣10點會員點數免消費可直接獲得1000元電子抵用金、扣1000點可獲得1萬元電子抵用金，每個門檻皆可兌換3次；「第二大禮包、入會得千金」成為新光三越貴賓卡會員並下載綁定新光三越APP，免消費直接獲得1000元電子抵用金；「第三大禮包、五倍贈千金」持五倍券單筆消費1000元即可兌換1000元電子抵用金。

新光三越送的千元電子抵用金，今起至31日活動期間，於新光三越全台分店、新光三越APP或熟客系統購物皆可使用電子抵用金折抵消費，全館單筆滿5000元可折抵500元、名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿1萬元折抵500元。

此外，還擴大規畫會員專屬「耶誕星願燒點換」活動，讓會員只要扣指定點數就能將多款獨家嚴選夯品輕鬆帶回家，包括扣2000點會員點數即可兌換東京必買最強代表的東京芭娜娜東京香蕉8入禮盒（首度登台）、扣3000點會員點數可兌換超人氣網購港式蘿蔔糕的梁家瘋味經典熱賣組、扣3500點會員點數可兌換曾創出一日賣出過萬件驚人記錄的Baked Mallow烤棉花糖甜餅（首度登台）。

扣4500點會員點數可帶手東京超人氣伴手禮「楓糖奶油餅乾THE Maple Mania」等超人氣必吃美食，新光三越各分店亦推出獨家會員燒點回饋，像是台南新天地聯手新光影城推出扣7萬7777點會員點數即可獨享耶誕跨年限定–影城包廳服務，以及台中中港店扣點直接兌換ESTEE LAUDER明星粉底無敵霜體驗組、Kiehls明星11件大禮包組等。