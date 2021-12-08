法國執法消息人士說，法國警方今天逮捕一名疑為殺害沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的暗殺小組成員，這名男子當時正準備登上從巴黎飛往利雅德的班機。

路透社報導，哈紹吉的未婚妻樂見凶嫌落網，並表示這名男子應該為他在2018年謀殺案中扮演的角色受到起訴。然而，沙烏地駐巴黎大使館說，此人與哈紹吉命案「無關」。

沙國駐巴黎大使館在聲明中說：「有鑑於此，沙烏地大使館預料他立即獲釋。」

法國警方和司法消息人士說，這名男子名叫奧泰比（Khaled Aedh Al-Otaibi），與美國和英國制裁名單中的一名前沙烏地皇家衛隊（Saudi Royal Guard）成員同名，聯合國委託調查的一份報告說，這名前沙國皇家衛隊成員涉嫌參與哈紹吉謀殺案。

哈紹吉2018年在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館內遇害。法警消息人士說，當局今天是根據土耳其2019年核發的逮捕令拘留這名男子。

哈紹吉是美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家，生前經常撰文批評沙國實質統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。哈紹吉2018年10月2日踏入沙國駐伊斯坦堡領事館，是外界最後一次看到他的身影。土耳其官員認為他的遺體已被肢解並運出領事館，至今尚未尋獲。

沙烏地阿拉伯法院去年判決哈紹吉命案8名罪犯7至20年徒刑，沒有公開審判就此結案。聯合國官員和維權人士批評，這起謀殺案的幕後主使迄今仍逍遙法外。

前聯合國調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）談到涉嫌參與哈紹吉命案的嫌犯在法國被捕時表示：「這可能是為哈紹吉討回公道的重大突破。」

卡拉馬爾德在2019年的報告中說，奧泰比是沙國暗殺小組的一員，這個小組殺害並肢解哈紹吉的遺體後，搭機返回沙烏地阿拉伯。

現為國際特赦組織（Amnesty International）秘書長的卡拉馬爾德說，還需要更多證據來證明遭法國當局拘留的男子，與她在報告中指認的是同一個人。

法國警方消息人士說，這名男子目前被關押在戴高樂機場的邊境警察拘留所，明天上午將現身巴黎法院，出席引渡土耳其的聽證會。

目前還不清楚奧泰比是什麼時候、透過什麼途徑抵達法國。法國內政部拒絕置評。土耳其官員說，他們正在等待這名男子身分獲得確認。

沙國官員告訴路透社：「有媒體報導指一名涉嫌參與沙烏地公民哈紹吉命案的嫌犯在法國被捕，這是不實消息。」

「嫌犯身分有誤。被判有罪者目前都在沙烏地阿拉伯服刑。」

哈紹吉的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）在推特說：「我樂見殺害賈瑪爾（哈紹吉）的其中一名凶手今天在法國落網。」

成吉茲說：「法國應該審判他的罪行，或將他引渡到一個有能力、有意願對這個人、對下令殺害賈瑪爾的人進行調查、起訴的國家。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101208