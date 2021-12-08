住在台灣的俄羅斯女孩Irina，時常與爸媽分享台灣各種美味小吃，「有次給媽媽看我吃的水餃，她馬上說後悔送我來這裡」，原來是她從小練體操，必需嚴格控管飲食，現在卻受不了台灣美食的誘惑一直吃，保持身材變得越來越難。

俄羅斯女孩Irina從小練體操，長年為了保持身材，嚴格控制飲食。(翻攝自Stopkiddinstudio YouTube)

Irina接受YouTube頻道《不要鬧工作室》採訪時指出，5歲開始練體操，除了柔軟度外，飲食控制也很重要，每天都要遵守嚴格的飲食菜單，早餐吃麵包配起司和水煮蛋，午餐是水煮雞肉、蔬菜搭配肉湯，晚餐只吃水果，像是蘋果或柳丁，這樣的訓練菜單已經吃了13年。

Irina表示，到台灣之後已經沒有再練體操，成了一隻自由的小鳥，看到什麼小吃都想嘗試，而且台灣是美食天堂，剛來台的前幾周幾乎都在吃，雞排、香腸、夜市小吃、火鍋、小籠包、牛肉麵、芒果冰和珍珠奶茶等全部吃一輪。

Irina表示，父母覺得有一天她還可以挑戰體操界更高的榮譽，所以要注意體態。(翻攝自Stopkiddinstudio YouTube)

Irina表示，每次吃飯都會拍照和爸媽分享美食，一開始爸媽對她在台灣的生活既開心又羨慕，但最近他們開始擔心了，「因為我父母覺得有一天我可能還可以挑戰體操界更高的榮譽，所以還是要注意體態，偶爾還是要訓練、注意飲食」。

Irina表示，結果現在傳食物照片給爸媽，他們就馬上打電話來，還有一次她給媽媽看她吃的水餃，媽媽馬上說後悔送她來這裡，現在就連Irina自己也擔心身材會走鐘，「我也想保持身材，但你怎麼能拒絕台灣食物，走在路上到處都聞得到食物味道。」