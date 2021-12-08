日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，擁有媽媽的良好基因，在母親過世後卻出現一連串脫序行為，不但沉迷牛郎店敗光母親遺產，還為了還債拍A片、當酒店小姐，甚至自爆遭性侵懷孕，還不知道孩子爸是誰，日前她又在IG公布消息，自己已經改行當酒店妹，還曝光自己的坐檯時間，再度引發關注。

坂口杏里原先頂著星二代光環出道，本以為會繼承媽媽衣缽，沒想到在坂口良子過世後，她開始沉迷牛郎店，將媽媽留下的遺產全敗光，只好下海拍A片還債，去年又爆出她遭酒店老闆欺騙，被監禁還遭多名男子性侵，更懷了孩子，考量到經濟因素，最後她只能將孩子拿掉。

坂口杏里曾被爆出在大阪一帶賣淫，儘管她一度宣布要重返演藝圈，先前又被發現重操舊業，再度開始賣春，近日她在IG曬出工作動態，透露自己開始在酒店上班，「新工作開始了好緊張，會一直在店裡待到7點喲」、「已經上班了！第一天上班，心裡撲通撲通」，同時宣傳邀請粉絲一起來店裡玩。

坂口杏里終於不賣身體只陪酒，消息一出，讓許多網友都深感欣慰，希望她的生活能早日回到正軌，「雖然很替妳感到難過，和媽媽這麼早就分開，但希望日後妳能堅持不懈的努力活著」、「一定要為了媽媽努力向前過生活」、「只要確認自己還健在就行」。