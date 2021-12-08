目前大陸在世界桌球項目上仍是頂級強國，在今年東京奧運打敗我國好手林昀儒的樊振東就是最好例子，仍穩居世界球王的他雖未能在奧運奪金，但在接下來的大陸全國運動會、世錦賽和WTT世界盃連奪3冠，他在世界盃以4：1擊退日本張本智和，證明自己絕對是桌球界最亮的一顆星。

而且樊振東在奧運金牌戰輸給的對手是大陸前輩馬龍，當時他以2：4總比數敗陣，相當可惜，但今年才24歲的樊振東正值職業生涯巔峰，照他目前氣勢來看，應該能稱霸世界桌壇非常久一段時間了，這次他再度於世界盃擊退日本頭號男單張本智和收下金盃，證明自己的身手。

張本智和今年18歲，世界排名也是相當高的第5，雖然在世錦賽早早出局，不過於世界盃大顯神威，首輪以3：0橫掃瑞典選手，次輪3：1淘汰香港選手，接著再以4：1擊退巴西猛將，一路上都輕鬆過關斬將，不過冠軍戰碰上超級大魔王樊振東。

兩人在生涯一共交手過5次，樊振東以4勝1敗佔絕對優勢，唯一敗仗是在2018年亞洲盃小组賽以1：3輸掉，而兩人最近一次交手是在2019年世界盃男單決賽，樊振東以4：2拿下，這次睽違兩年他們又於世界盃碰頭，堪稱命運中的死敵。

首局樊振東就打出氣勢以3：1領先，不過張本智和連追4分，接著雙方各連拿3分，而樊振東在局末連拿5分不留後路，以11：8順利拿下，次局開始樊振東就打出一波5：1，接著擴大到8：4，眼看就要拿下，但張本智和狂追6分取得局點，最後以11：9逆轉。

第3局競爭激烈，一度戰成7：7平手，但樊振東仍以11：9險勝，第4局樊振東繼續展現主動權，以4：1領先，接著再擴大到7：4，而張本智和雖追到7：8，但最後仍以7：11輸掉，第5局樊振東氣勢如虹，將比分拉到6：3，最後一路輾壓張本智和，以11：5痛擊對手，終場就以4：1贏球拿下世界盃冠軍。