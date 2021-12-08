友達(2409)瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，於12月9至12日的「台北國際建築暨建材展」(Taipei Building Show 2021)中，首度展出兼具發電效能與美學設計，並結合智能微電網與儲能管理的SunBello美學光電建築整合解決方案，打造美感與永續的零耗能建築。

友達的美學光電建築解決方案運用Digital Ceramic Inks專利技術，將客製化圖樣完美植入光電建材，可達到能源、減碳、隔熱、美學等四大效益。在能源與減碳效益上，其發電設備可提供建築室內外的用電負載，並透過再生能源的使用達到減碳目標；隔熱方面，太陽能板在發電的同時也能達到隔熱效果，大幅降低室內空調成本；為滿足建築物的美學需求，從一般建材石紋到世界名畫，搭配多柵線太陽能電池技術的金屬導線細線化技術，降低金屬導線於太陽能模組正面可視程度，使美學太陽能模組結合藝術感與科技感，跳脫大眾對太陽能模組既有的刻板印象。

而在屋頂的空間利用上，一般建築物浪板屋頂加裝太陽能系統多為二次工程，程序較為複雜，且較易漏水。友達亦首度推出SunSteel光電浪板一體化建材，在屋面安裝浪板同時一次性完成光電系統架設，提升現場安裝時效及品質。由於省去傳統工法必須使用的金屬支架，可減輕整體光電系統重量，降低建物結構的荷重負擔，進一步減少碳足跡。

此外，友達美學光電建築整合解決方案，亦結合太陽能、儲能、能源管理系統，提供模組化暨快速建置的智能微電網與儲能整合管理平台，讓建築能源系統兼具創能、儲能與節能效果，確保再生能源系統與電網的電力品質，並在儲能系統的軟硬體整合下，平衡尖離峰的供電，強化能源的運用彈性，透過平台的可視化數據，制定最有效率的用電策略，落實零耗能建築概念。