人民幣兌美元中間價創逾半年來新高。大陸官方8日開出的中間價報6.3677，較7日中間價報6.3738，上升61基點，漲幅0.1％。

此外，中國人民銀行8日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日在公開市場開展了人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。

這是進入12月後，人行連續第6日將逆回購規模定在百億元，並完全對沖當日到期量。據路透統計，本周公開市場有2300億元逆回購到期，前兩天各1000億元，後3天均為100億元。