Google 今（8）日公布台灣 2021 年度搜尋排行榜（Year in Search），美國職籃因季後賽延期、兩隊睽違多年打進冠軍賽，使「NBA」史上首次成為快速竄升關鍵字榜首；而今年本土疫情再度爆發，「疫情」、「疫苗預約」、「1922」防疫專線仍備受台灣網友關切。另外，台灣選手在東京奧運奪下史上最佳成績，不僅讓「奧運」入榜，羽球世界球后「戴資穎」更成為十大關鍵字的唯一人物；而缺水、停電等民生議題，也備受台灣民眾關心。

NBA賽後季、奧運引熱潮 防疫關鍵字備受矚目

從今年快速竄升關鍵字總榜中「疫情」、「疫苗預約」、「五倍券」等熱搜關鍵字，可見台灣網友持續關注疫情發展；同時居家防疫也帶動線上觀賽需求，促使運動賽事的搜尋熱度相較往年有所提升。今年延至五月下旬開打的美國職籃季後賽，適逢台灣疫情三級警戒期間，加上太陽隊 28 年來首次打入冠軍賽、東岸公鹿隊睽違 50 年奪冠，讓「NBA」受到熱議，一舉奪下快速竄升關鍵字榜首。

此外，本屆東奧台灣代表隊創下史上最多獎牌紀錄、加上賽事舉行的時區對台灣觀眾相對友善，推升「奧運」成為熱門話題，為台灣出征的奧運國手也備受矚目，其中世界羽球球后「戴資穎」更是今年唯一進入總榜的人物。

疫情仍居年度議題首位 缺水停電、公共意外同樣在列 回顧年度十大快速竄升議題，由於疫情影響生活各個層面，仍最受台灣民眾關切；而快速竄升的「哪裡」關鍵字，也顯示酒精、護目鏡、快篩試劑等防疫物資，以及疫苗施打、疫情熱區、在家自製甜點的材料，都是網友搜尋的重點。

除疫情外，缺水、停電等民生相關議題同樣受到關注，尤其今年上半年台灣面臨嚴重乾旱，各地水情緊張，以致「缺水」成為快速竄升議題第三名；五月中旬適逢夏季與疫情三級警戒，多數人在家時間延長，用電需求激增，突如其來的全台大停電事件也引發廣泛討論。

而今年台灣股市熱絡，航運公司股價動態也是全台投資人的關注焦點。另外，4 月不幸發生的太魯閣號列車出軌事故，是台灣近年來最嚴重的公共交通意外，引發各界對於公安的高度關切，位列年度熱搜議題第十名。

人物榜見奧運熱 政治人物引領公共事務討論 今年竄升人物榜單也顯示奧運的熱度，有 4 位代表台灣出征 2020 東京奧運的運動選手上榜，包括「戴姿穎」、「林昀儒」、「郭婞淳」以及「莊智淵」。

除了廣受民眾愛戴的選手以外，「吳亦凡」、「金宣虎」、「福原愛」等名人動向也引起熱搜。

至於快速竄升「政治人物」榜單，則反映台灣民眾透過搜尋關鍵人物，近一步獲得資訊了解、參與公共事務，包括因罷免案備受矚目的「陳柏惟」與「王浩宇」、參選國民黨主席的「張亞中」，以及立委補選候選人「林靜儀」等都榜上有名。

年度「什麼」關鍵字排行榜 熱門科技趨勢受關注

台灣民眾喜愛透過「什麼」關鍵字搜尋資訊、獲得新知，尤其展現對於科技趨勢、流行話題的好奇。像是因耳朵經濟熱潮崛起的「Clubhouse」，不僅獲選為今年 Google Play 年度最具娛樂性應用程式，更是網友最好奇的科技應用服務。

此外，今年科技產業最夯的話題「元宇宙」以及搭上元宇宙熱潮、交易量倍增的非同質化代幣「NFT」也雙雙入榜。

熱門話題方面，集結鄉民之力讓台灣多次拿下世界冠軍的「PopCat」點擊競賽、因網路瘋傳教戰手冊而引發熱搜的網軍用語「1450」，以及被名人用來觀看未經授權的奧運轉播而聲名大噪的「安博盒子」，皆為網友好奇的資訊。

國片奪下電影熱搜榜首 兩部台劇挺進戲劇榜單

延續去年的國片熱度，年度快速竄升電影冠軍是獲得金馬獎四項大獎提名的《當男人戀愛時》，真實反映社會底層人物的愛情故事，票房開出長紅，也引發關注。而一度無法進入院線播映的好萊塢電影，今年強勢回歸，包括《永恆族》、《沙丘》、《尚氣》以及《黑寡婦》都上榜。

電視劇方面，除了陸劇《錦心似玉》、《你微笑時很美》等備受矚目外，透過新穎題材反映韓國社會問題的《魷魚遊戲》，風靡全球，也是台灣網友熱議的年度夯劇。

此外，入榜的兩部台劇，分別是逼真呈現打火英雄任務現場的《火神的眼淚》以及改編自得獎小說《傀儡花》的歷史劇《斯卡羅》也受到台灣網路使用者高度關注。