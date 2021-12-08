第四季進入傳統航空貨運旺季，在全球貨機運能未見明顯提升及海運塞港未解前提下，10月航空貨運價格已創歷史新高，由於供需持續吃緊，有望支撐貨運價格逐月走高，預期航空公司第四季獲利將高於第三季。國內投顧8日發布長榮航（2618）及華航（2610）的投資報告，維持買進，目標價35元及37元。

國內投顧8日指出，依據業者表示，航空貨運在本周只要是當日裝機、急件的運價已經跳增到大約700～750元，目前12月艙位已滿艙封盤，主要是電子業、半導體設備、電動車等上下游供應鏈大量出貨所致。

整體考量第一、貨運價量俱揚，2021年下半年營運將較上半年大幅改善；第二、2022年有望受惠台灣邊境管制放寬，有利客運表現等因素，看好華航及及長榮航。

即將進入2022年，在海運塞港有望於2022年下半年舒緩的假設下，航空貨運將呈前高後低走勢；客運方面，隨新冠疫苗普及率提高，航空業者有望受惠旅客報復性旅遊需求增加，帶動客運價量顯著反彈，為支撐獲利成長的主要來源。

2022年台灣有望放寬邊境管制，儘管開放程度仍是變數，然在全球疫苗普及率逐漸提高，航空客運逐步開放已是必然之趨勢，對於航空個股的營運將帶來想像空間。