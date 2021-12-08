李蒨蓉2004年與經營運動鞋貿易的集團執行長的李德立結婚，兩人育有2兒，今年6月因新冠肺炎疫情本土案例增加，人人居家辦公、上課的機會變多，也導致摩擦變多，李蒨蓉拋出長文透露跟老公大吵，還一度要鬧離婚，幸好兩人後來和解。近日，李蒨蓉再曝被兒子惹毛，「希望他好，卻被嫌囉唆」，吃飯時還被兒子惹哭。

李蒨蓉先前透露和老公起爭執，她頓時火大到飆髒話，兒子上前安慰她時，她還放話跟兒子說想要離婚，但一周過去後她體悟到家庭是孩子的全部，為母則強，她也只好把眼淚吸回去，並承認和老公同床異夢多年，兩人趁此機會談和說開，強調她沒有委曲求全，只是甘心藉由婚姻成為更好的人。

李蒨蓉和老公李德立。（圖／中時資料照片）

日前李蒨蓉以「道歉並不丟臉」為題，寫下才經歷過的家庭風波，分享大兒子最近正在申請大學，吃晚飯前她看到孩子忙著打手遊，她忍不住提醒兒子要把時間花在更有意義的事情上，沒想到被冷回「狀況外」，更進一步表示自己有很多壓力，不論是考試或是報告，引來李蒨蓉說：「人都會有壓力，每個人都是24小時，不管你是somebody 還是nobody，重點是 How do you use your time wisely!」

李蒨蓉話說完就回到房間，氣呼呼地關上門，生氣但哭不出來，晚飯時間大兒子才主動致歉，讓李蒨蓉頓時開了淚水開關，想離開卻被兒子擋在面前一度不讓她走，李蒨蓉後來仔細想，承認不該把生活壓力與孩子的表現畫上句號，「說穿了就是，老娘工作這麼辛苦付學費，你應該給我好好地念書才對！」

李蒨蓉表示自己想通後，兒子也跟他分享跟同學講電話時，發現自己的壓力也不算什麼，讓李蒨蓉驚呼：「當下我聽了，哈雷路亞，感謝神啊！我不是幸災樂禍，我是，兒子都17歲了，還願意跟我分享心事，我感謝神！」並下結論說人都是群居動物，「再多的我對你錯，只是阻擋關係修復的絆腳石」，呼籲大家遇到事件時思考自己的內在情緒，而非先一股腦怪罪對方，見此，網友回應：「謝謝分享，我也為了晚上兇我女兒而後悔」、「好感動神的愛一直都在」、「好像當媽媽的，都有所相同經歷」。