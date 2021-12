李蒨蓉2004年與經營運動鞋貿易的集團執行長的李德立結婚,兩人育有2兒,今年6月因新冠肺炎疫情本土案例增加,人人居家辦公、上課的機會變多,也導致摩擦變多,李蒨蓉拋出長文透露跟老公大吵,還一度要鬧離婚,幸好兩人後來和解。近日,李蒨蓉再曝被兒子惹毛,「希望他好,卻被嫌囉唆」,吃飯時還被兒子惹哭。

李蒨蓉先前透露和老公起爭執,她頓時火大到飆髒話,兒子上前安慰她時,她還放話跟兒子說想要離婚,但一周過去後她體悟到家庭是孩子的全部,為母則強,她也只好把眼淚吸回去,並承認和老公同床異夢多年,兩人趁此機會談和說開,強調她沒有委曲求全,只是甘心藉由婚姻成為更好的人。

李蒨蓉和老公李德立。(圖/中時資料照片)

日前李蒨蓉以「道歉並不丟臉」為題,寫下才經歷過的家庭風波,分享大兒子最近正在申請大學,吃晚飯前她看到孩子忙著打手遊,她忍不住提醒兒子要把時間花在更有意義的事情上,沒想到被冷回「狀況外」,更進一步表示自己有很多壓力,不論是考試或是報告,引來李蒨蓉說:「人都會有壓力,每個人都是24小時,不管你是somebody 還是nobody,重點是 How do you use your time wisely!」

李蒨蓉話說完就回到房間,氣呼呼地關上門,生氣但哭不出來,晚飯時間大兒子才主動致歉,讓李蒨蓉頓時開了淚水開關,想離開卻被兒子擋在面前一度不讓她走,李蒨蓉後來仔細想,承認不該把生活壓力與孩子的表現畫上句號,「說穿了就是,老娘工作這麼辛苦付學費,你應該給我好好地念書才對!」

李蒨蓉表示自己想通後,兒子也跟他分享跟同學講電話時,發現自己的壓力也不算什麼,讓李蒨蓉驚呼:「當下我聽了,哈雷路亞,感謝神啊!我不是幸災樂禍,我是,兒子都17歲了,還願意跟我分享心事,我感謝神!」並下結論說人都是群居動物,「再多的我對你錯,只是阻擋關係修復的絆腳石」,呼籲大家遇到事件時思考自己的內在情緒,而非先一股腦怪罪對方,見此,網友回應:「謝謝分享,我也為了晚上兇我女兒而後悔」、「好感動神的愛一直都在」、「好像當媽媽的,都有所相同經歷」。