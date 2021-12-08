一名剛搬家的人妻發現女鄰居頻繁串門子，但每次鄰居一來，老公就面露尷尬，一問才知道女鄰居是老公交往8年論及婚嫁的前女友，甚至女鄰居還會在家門口堵原PO老公回家，讓她相當困擾。

人妻在爆料公社App匿名公社發文，稱與丈夫婚後，在雙方父母的協助下，小倆口在公司附近管理嚴格的社區購入一棟透天厝，不僅能協助收包裹，就連垃圾也有專門廠商處理，讓她相當滿意。

人妻說，搬入第一天有位女鄰居前來打招呼，明明初次見面，卻感受到女鄰居對她滿滿的敵意，而丈夫見到鄰居的表情也相當尷尬，她一問才知道對方竟是丈夫交往8年的前任女友，雙方一度論及婚嫁，因女方不滿聘金數字最終婚事破局。

人妻透露，此後女鄰居三不五時就來串門子，但女鄰居在她面前說她老公壞話，在她老公面前改說她的壞話，調閱家門口的監視器還發現，女鄰居會在門前守候她老公回家，讓她忍不住大嘆，「都分手這麼久了，為何還要對我先生念念不忘，當初不是嫌他窮嗎？現在看他結婚是不甘心什麼啦？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「得不到的才是最香的」、「妳們夫妻真是有夠衰，遇到這種人…」、「妳老公沒讓她進門代表老公愛妳」；也有網友建議，長久下來多少會對婚姻有影響，要盡早和女鄰居對方談清楚才是長久之計。