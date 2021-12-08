中美洲友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，曾經揚言要與台灣斷交的卡蕬楚（Xiomara Castro）贏得選舉。外交部長吳釗燮今天在立法院備詢表示，卡蕬楚團隊已經有向我們保證，邦交不會受到影響。
吳釗燮說，宏國新政府將於明年1月27日就任，在選舉之前，我們都有跟主要競選幕僚密切互動。在選舉之後，駐宏都拉斯大使館已經跟競選團隊、副總統都有聯絡，「他們有保證邦交不會受到影響。」
至於索羅門總理蘇嘉瓦瑞指控「台灣代理人」製造騷亂，吳釗燮也嚴正駁斥，並強調我們現在跟索羅門的關係是零。
中美洲友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，曾經揚言要與台灣斷交的卡蕬楚（Xiomara Castro）贏得選舉。外交部長吳釗燮今天在立法院備詢表示，卡蕬楚團隊已經有向我們保證，邦交不會受到影響。
吳釗燮說，宏國新政府將於明年1月27日就任，在選舉之前，我們都有跟主要競選幕僚密切互動。在選舉之後，駐宏都拉斯大使館已經跟競選團隊、副總統都有聯絡，「他們有保證邦交不會受到影響。」
至於索羅門總理蘇嘉瓦瑞指控「台灣代理人」製造騷亂，吳釗燮也嚴正駁斥，並強調我們現在跟索羅門的關係是零。
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