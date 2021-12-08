國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣等人明晚7時將在新莊體育館舉辦「四個同意、台灣更美麗」公投宣講，新北市長侯友宜今於市政會議後受訪表示，每個人都有自己的角色扮演，把自己的角色做好，關心人民健康，讓社會安定、國家安全、未來的產業能夠繼續走，「才是我身為市長該做的事情」。

侯說，這段時間對幾個議題都有表示他的態度跟關心，像昨天他到泰山市場，對攤位使用台豬還是萊豬進行了解，稽查了市場都是標示台豬及來源證明，一切用行動來證明對人民食安的守護，這是他應盡的職責。

侯指出，很多歐洲國家不吃萊豬，美國也沒有每個人都吃萊豬，「萊豬是食安問題」，不要把它複雜化，這並非反美國，重申就是食安問題。

被問到明晚若不出席新莊公投宣講恐引發藍基層不滿，侯回應，他每天做的事就是人民關心的議題，人民關心議題才是每個人應盡的責任，他的責任就是守護人民健康安全，把自己角色做好這才是最重要的。