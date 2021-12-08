國民黨主席朱立倫今天和黨籍立委費鴻泰、蔣萬安在台北市街頭公投宣講，吸引不少上班族目光，有人更停下腳步拍照。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫今天和黨籍立委費鴻泰、蔣萬安在台北市街頭公投宣講，吸引不少上班族目光，有人更停下腳步拍照。（趙婉淳攝）

國民黨支持者8日發起「1218螞蟻雄兵 公投宣講」活動，在捷運站出口旁舉牌向民眾宣傳，呼籲大家4項公投案投下同意票。（張鎧乙攝）

四大公投進入最後決戰階段，國民黨主席朱立倫今天和黨籍立委費鴻泰、蔣萬安在台北市街頭公投宣講，吸引不少上班族目光，有人更停下腳步拍照。被問到新北市長侯友宜至今尚未明確表態，朱立倫說，侯友宜昨天到市場，接下來還會有很多具體行動，表達對人民健康、民主公投的支持；不管到市場、公開發表談話、錄影方式或到戰車宣講，都全力歡迎。

朱立倫、費鴻泰、蔣萬安上午到捷運站出口，和熙來攘往的人潮宣傳公投投下四個都同意，不少正要上班的民眾駐足觀看，也有人拿出手機拍照，甚至有熱情民眾主動要求站進宣講隊伍中合影，朱等人也熱情回應，氣氛熱絡。

四大公投將於下周六投票，但國民黨內仍陷入部分縣市長和中央保持距離態勢，其中新北市長侯友宜至今對公投保持曖昧，引起黨內炸鍋，國民黨台北市議員王鴻薇則喊話，在公投前勿抓戰犯，咬侯友宜最開心的是民進黨。

被問到黨內有人建議透過同為警界出身的不分區立委葉毓蘭和侯友宜溝通，朱立倫反問，「侯市長還需要別人跟他溝通嗎？我隨時可以跟他溝通啊」，他接著說，侯友宜會用他具體行動，來表達對公投的支持，他強調，共同目標是12月18日公投，不要中了民進黨的計，被民進黨見縫插針。

朱立倫說，黨內每一位都很努力，各自在工作崗位上，不管是市議員、基層民代、立委、縣市長等都各自有各自的方式、行動，展現對公投的支持。在最後10天，國民黨一定會全力以赴，我們沒有像民進黨有政府資源、龐大力量、暗黑網軍，靠的是螞蟻雄兵，在每個街頭、市場共同宣講，透過人民力量展現民意，力拚四項公投都能過關。

至於國民黨立委李德維率團到大潭藻礁考察，發現臨時棧橋鐵架插在藻礁當中，李痛批，戳破蔡英文總統、閣揆蘇貞昌的謊言，朱立倫也說，蔡英文應站出來說明，如何讓藻礁永存，不要騙人民或被騙。

此外，蔣萬安被問到是否在模仿侯友宜，在四大公投議題上，只敢提反萊豬，蔣說，他的立場一直都是一致的，包括捍衛食安、珍愛藻礁、環境永續，這些方向與目標都一致。

媒體追問是否也同意重啟核四，蔣萬安表示，他一直都有說，沒有核安就沒有核電，核安一定是擺在第一位，政府也必須要有能力處理核廢料的問題，公投最終要回歸到人民作主，由人民做出決定。