天氣轉涼，不少人都會煲湯暖身，有女網友表示，日前心血來潮用煮蒜頭雞湯喝，不料喝完卻頭暈想吐，休息一小時後才稍為好轉，後來才知道是因為大蒜放太多導致，不少老饕看完後留言分享解法，建議先把大蒜炒過或先炸過再煮。

一名女網友上周五(3日)在PTT的CookClub板發文表示，心血來潮煮了蒜頭雞湯喝，只用一隻雞腿搭配一整包撥好的蒜仁去煮，為了讓雞湯更入味，她煮了超過3小時才喝，沒想到喝了一碗隨即頭暈想吐，在床上躺了一小時才好轉。

該名女網友上網搜尋後才知道，會頭暈想吐都是因為蒜頭放太多，且不少網友都有遇過類似的狀況，讓她相當驚訝，也呼籲食譜應該增加警語提醒才對。

不少網友看完留言表示，「應該是濃度太高了，整鍋的大蒜素太多」、「我有過！放太多蒜結果頭暈腦脹 心悸想吐」、「我小時候家裡也發生過，吃完所有人輪流去廁所吐」。

其中也有老饕留言分享解決辦法，「蒜頭可以一半先炒過再煮就不會這樣了，烤過或是炸過也可以」、「蒜頭的量大概雞的1/3就好了」、「蒜頭炸過好像可以減輕這個問題」。

吃大蒜有益身體健康，營養師表示，大蒜屬於刺激性的食材，若短時間內食用過量，恐怕會刺激腸道，造成腹脹、腹瀉等不適，以及心跳加速、頭痛等症狀。建議平常吃兩到三瓣的熟大蒜即可，腸胃不佳者可先吃飯，避免直接吃大蒜太過刺激。