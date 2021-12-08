來自南韓的健身YouTuber「워니gawonaa（音譯：萬尼）」常常在頻道PO運動的影片，由於她有練出前凸後翹的好身材，吸引13.5萬粉絲追蹤。近日她到Outlet購物，不忘在徒步區深蹲，回頭率超高。

萬尼6日上傳一段前往Outlet採買新運動鞋的影片，當天她用鯊魚夾夾出公主頭，穿著灰色連帽外套，拉鍊剛好拉在胸口，隱約露出事業線和北半球，下身搭貼身瑜伽褲，S型的火辣曲線一覽無遺。

萬尼精挑細選總算買到一雙橘色的運動鞋，等不及回家立刻換上，並在廣場中開始深蹲運動，渾圓的蜜桃臀直接挺出，接著換加強訓練版，採取弓箭步的姿勢走路，在人群中特別顯眼，一路上吸引不少路人目光，好奇她的行為舉止及欣賞窈窕曲線。

運動完畢，萬尼不忘買甜點犒賞自己，坐在一旁的木頭長椅享用美食，由於鏡頭是從高往下拍，豐滿的雙峰和事業線呼之欲出，配上她姣好的臉孔，畫面十分賞心悅目，網友紛紛留言誇讚：「哇…她的臉、身材都是完美的」、「非常感謝您星期一上傳這個影片」、「你的腿部線條纖細結實，美得好不真實」、「好羨慕你男友」、「請再多拍一點」、「以後去百貨公司先看穿運動鞋的女人」、「超級有魅力的」。