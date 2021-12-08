民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發綠營網軍風暴。台北市市長柯文哲發起「一人一信，呼籲行政院徹查網軍」活動；民進黨北市中山大同選區議員擬參選人顏若芳則指控，國民黨黨主席朱立倫、國民黨台北市議員羅智強與柯才是「網軍三巨頭」。對此，藥師林士峰反嗆：「既然民進黨們坦蕩蕩的，為何反應那麼大？」

顏若芳7日在臉書發指出，朱立倫於國民黨主席初選時，以越南帳號洗版相挺；羅智強粉絲專業案讚數，近半為外國帳號；柯文哲遭多名前員工爆料，操控網軍攻擊他人。顏痛批，朱、羅、柯三人是「網軍三巨頭，最會裝無辜」。

林士峰7日則在臉書發文回應，有「民進黨知名房東」之稱的顏若芳，指控朱立倫、羅智強、柯文哲是「網軍三巨頭」，這令他深感納悶，忍不住想反問顏一句：「既然民進黨們坦蕩蕩的，為何反應那麼大？」

林士峰強調，依照「民進黨坦蕩蕩」的邏輯來推論，徹查網軍的最大得利者應該是民進黨，所以他想呼籲民進黨：「您們就別急著抨擊敵對政黨，順著柯主席的建議徹查網軍，還台灣一個清淨的政治環境，豈不更好。」

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