四大公投將於18日進行投票，進入倒數階段，正反方代表皆極力宣傳催票。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，四案仍呈現同意對不同意三比一的態勢，其中「反萊豬進口」最穩定，56.0%同意、37.6%不同意；「珍愛藻礁」為45.8%同意、40.8%不同意。特別的是「公投綁大選」為47.5%同意、44.2%不同意，雖仍是同意居多但比例卻未過半；至於「重啟核四」則有45.3%同意、48.6%不同意。

《ETtoday新聞雲》今(8日)公布的民調，調查期間為12月1日至12月2日，針對台閩地區年滿18歲以上民眾以「手機簡訊」進行「公投意向追蹤調查」，回收有效樣本數為1722份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.36%。

該民調調查結果顯示，表示12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1057名（61.4%），若以抽樣誤差正負2.36%來看，推估目前可能投票率介於59.0%~63.8%之間。針對一定會去投票者，各項議題投票意向如下：

(1)重啟核四：45.3%同意、48.6%不同意、6.1%不知道/沒意見。

(2)珍愛藻礁：45.8%同意、40.8%不同意、13.4%不知道/沒意見。

(3)公投綁大選：47.5%同意、44.2%不同意、8.3%不知道/沒意見。

(4)反萊豬進口：56.0%同意、37.6%不同意、6.4%不知道/沒意見。'

另外，此最新結果與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，四大公投僅「反萊豬進口」議題呈現穩定趨勢，「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」三議題皆出現膠著態勢。其中重啟核四於11月24日至26日調查中出現翻轉，不同意首次大於同意，本次調查不同意再度超越同意，且差距略增為3.3%。

該民調指出，珍愛藻礁則是同意大於不同意，但差距明顯縮減為5.0%，本次未表態率雖降至13.4%，但下滑幅度不大，顯示民眾對此議題的看法仍未明朗；公投綁大選為同意大於不同意，但首次出現同意比例未過半，且差距明顯縮減為3.3%。至於反萊豬進口則是持續維持同意大於不同意，且同意比例過半，兩邊差距無太大變化。

不過，該民調也指出，公投前最後時間，在各陣營積極動員與宣講下，甚或新聞事件的發生，皆可能影響民眾投票意願及膠著的公投結果。