台灣合法居留的穆斯林包含新住民及移工高達30萬人，彰化地區占比至少一成醫學中心，彰基醫學中心今年11月底完成「穆斯林祈禱室」設置、增設友善廁所，並邀請中國回教協會到場勘查，以零缺失獲得「Muslim Friendly Environment穆斯林友善環境」證書；是彰化、南投、雲林等地區唯一通過認證之穆斯林友善醫療院所，且又是醫學中心。

祈禱室內部簡潔明亮，設備齊全。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基表示，醫療服務國際化，提升國內外不同宗教信仰病人的就醫信任感是目標，這次打造穆斯林友善環境，包括祈禱室及友善廁所建置，祈禱室特別設置在人流多且位置顯著的教學研究大樓一樓大廳旁，備有禮拜毯、印尼文及阿拉伯文版本古蘭經、吊衣架、鞋櫃、麥加禮拜方向指標、區隔男女之屏風及禮拜時間表等；還有穆斯林友善廁所，設置淨下用的沖洗器，供穆斯林信徒敬拜前淨身之用。

彰基提供穆斯林獨立祈禱空間，亦放置酒精罐供使用。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

中國回教協會授證彰基「穆斯林友善環境」徽章。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基海外醫療中心執行長高小玲表示，注重病人安全與權利之友善就醫環境，是彰基持續努力的目標之一，彰化有數萬人穆斯林新住民及移工，每年也有許多來自穆斯林國家之醫事人員來彰基研習，彰縣府近來也積極推廣穆斯林相關認證及舉辦活動，營造穆斯林友善醫院是未來趨勢。