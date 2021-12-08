台中市府法制局長李善植臉書發文澄清，他不認識林秉樞，林的母喪贈花，純是認識林的家屬。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

向立委高嘉瑜施暴的林秉樞，在其母親喪禮的贈花名單中，台中市府法制局長李善植也在列，引發關注，李在個人臉書發文表示，不認識也沒見過林秉樞，因認識林男親屬，才會送花致意，強調林男所做所為令人髮指，40幾歲成年人，應為自己的行為負責。

李善植之前才為遭人利用LINE網路平台，盜用他的大頭照，冒名向府內同仁表白，在臉書澄清，近日他在林秉樞的母喪贈花者名單中。

李善植在臉書發文澄清表示，他根本不認識也沒見過林秉樞，單純是因為認識林男的親屬，才會在林母告別式送花致意。

他推斷贈花名單上，法界和教育界的人士，大多是因為林男親屬的關係才會送花，林男所做所為的確令人髮指，但林男的親屬何其無辜，林男是40幾歲的成年人，應該為自己的行為負責，不需要無故波及林男的親屬甚至是無關的第三人。

「請給不相干的人多一點空間、留一些餘地吧」，李善植出身法界，對林秉樞家人送暖，還特別標註「還好有李著植頂著」，網友紛留言「大家可以理解，人之常情」，也有人對林秉樞暴力及捲入政商行徑，直呼「局長被設計了」。

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