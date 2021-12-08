消息面：

1.美國10月貿易逆差為671億美元，較9月逆差809億美元大幅縮減，但超出經濟學家預估的逆差668億美元。

2.美國第三季非農單位勞工成本由成長8.3%大幅上修為成長9.6%，高於市場預期的增長8.3%。非農生產力指數季增年率從負5%下修至負5.2%，較經濟學家預估的負4.9%更為惡化。

3.投資人對於Omicron新冠變種病毒的擔憂降溫，周二美元持穩，對風險偏好敏感的澳元站上一周新高。周二紐約尾盤ICE美元指數小升0.1%，報96.378。澳元勁揚0.92%，報0.7114美元。

4.原油市場擺脫對Omicron變種病毒的擔憂，繼周一飆漲近5%後，周二國際油價連續第二天大幅反彈，紐約期油收漲2.56美元或3.7%，為每桶72.05美元。倫敦布蘭特期油收漲2.36美元或3.2%，為每桶75.44美元。

5.市場對於實體黃金的需求強勁，帶動國際金價持續走高，周二紐約期金價格收漲5.2美元或0.3%，為每盎司1784.70美元，創下11月26日來新高。

6.美國能源情報署（EIA）公布最新短觀報告，將原油價格預測調降約2美元。由於部分國家重啟防疫限制，EIA亦調降本季與明年首季的汽油產品需求預測。EIA最新預測明年紐約與布蘭特期油價格分別為每桶66.42美元與70.05美元，並將明年首季全球汽油需求預測下修50萬桶，為9930萬桶。