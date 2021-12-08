中鼎(9933)集團俊鼎超前進度，彰芳西島117支水下基樁全數完成製造驗收。俊鼎董事長譚雲鵬表示，公司承諾持續秉持集團「最值得信賴」的品牌精神，以專業的技術和專案管理經驗，為台灣離岸風電發展貢獻一己之力，加速達成台灣離岸風電技術本土化目標。

中鼎集團旗下俊鼎公司，承攬「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」，繼今年6月提前1.5個月完成第一期水下基樁（Pin Pile PP）交貨，接續於11月再度超前1個月完成第二期設備的製造驗收，如期如質完成所有負責承作的117支水下基樁。

本案為台灣離岸風電產業在地單一供應商承攬數量最高的水下基樁訂單，俊鼎以超前總進度2.5個月完成生產製造，充分展現本土供應鏈的專業實力及供貨能力，並奠定離岸風電水下基礎製造領域舉足輕重的地位。

本風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，總發電容量600MW，可供應台灣每年約60萬戶用電，開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）風電計畫執行長 Dennis Sanou表示：此次俊鼎超前進度完成本案水下基樁生產，除品質、價格、交貨期完全達標，對環安衛的重視與合約執行專業度，皆可作為本土供應鏈學習的標竿。