先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris Inc.，NASDAQ：ENTG），今日宣布擴大投資其在台灣設立的全新、具備最先進技術之廠區，未來三年，該投資將增至約5億美元（140億台幣）。此新廠坐落於台灣南科高雄園區，將支持五奈米及以下技術製程發展。

這次擴大投資為英特格今年歡慶在台三十週年之後，再次展現其深耕台灣佈局。該新廠區全面營運後，預計可創造年營收約5億美元（約140億台幣）。

英特格新廠坐落於台灣南科高雄園區，廠房總面積將從原計劃的 27000平方公尺（約8168坪）增加到54000平方公尺（約16335坪）。因應擴廠計畫，英特格將在台灣目前300名員工的編制之外，將於2022年新增約100名具工程背景和製造相關經驗的人才。未來幾年隨著廠區全面營運後，將持續擴大員工編制。

英特格總裁暨執行長Bertrand Loy表示，英特格在台灣營運至今三十年，很高興在此宣布擴大針對此重要市場的深耕布局。此次針對製造業務的擴大佈局展現了英特格深耕台灣市場，以及協助台灣半導體生態系統持續成長的承諾。

全新廠區將支援英特格的三大部門，但主要針對微污染控制業務。客戶資格驗證預計將在2022年底或2023年初進行，首批液體過濾解決方案預計將於2023年上半年開始銷售。

與此同時，為支援將成為其全球最大製造基地的高雄廠區，英特格亦將擴增其位於新竹的台灣技術研發中心（TTC）。該技術研發中心為英特格全球最大、最活躍的研發中心。英特格預計將投資約1100萬美元（約3億800萬台幣），將其規模從目前約730平方公尺（約220坪）增加到1740平方公尺（約526坪）。製造廠區和技術研發中心的工程師們將攜手客戶、密切合作以因應客戶不同階段的各種需求。

英特格台灣區總經理謝俊安表示，提升在台灣市場的核心能力可確保英特格能滿足客戶需求，幫助其強化對主要客戶供應的穩定度，並進一步在台灣市場穩定成長。