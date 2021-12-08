全球供應鏈失調，影響日企信心外，再加上新冠疫情有可能再起，日本民眾消費縮手下，當地上季GDP(經濟成長)衰退幅度超乎預期。根據日本8日官方資料，當地GDP在7到9月間的季增年率萎縮3.6%，比日前公布的初值衰退3%還要來得差。同時，也遜於市場大部分預估的萎縮3.1%。

若與4到6月相比，日本上季GDP則是衰退0.9%，也比初值衰退0.8%來得不佳。日本GDP會這麼孱弱不振，主要是因為上季的民間消費大幅下滑1.3%。日本消費項目占整個GDP的比重逾半，因此，民眾花不花錢都會對經濟造成影響。

另外，8日日本這份重要經濟數據中，上季來自政府的公共投資減少2%，日企資本支出也下降2.3%。上述期間，當地出口與進口相當，因此出口對這次GDP的貢獻度，基本上算是沒有。

7日，日本政府公布的10月份家庭支出連3個月走低，代表民眾消費力的復原期還需更長一段時間。同時，這也是上季GDP再次下修的前奏曲。