瑞士工程公司ABB表示，經濟彈升帶來的需求增長，以及脫碳和縮減人力的趨勢，都讓集團受益，該公司周二宣布了較高的銷售和獲利目標。

該工業自動化和工廠機器人製造商預計今年度銷售增加在4%至7%區間，高於此前預測的3%至5%成長區間。

ABB表示，該公司有條件從一些趨勢中獲益，例如對提高能源效率的需求，以及勞動力成本上升和勞動人口減少，也推動了對工業自動化和機器人的需求。

ABB還將息稅攤銷前獲利(EBITA)的利潤率目標從原先的13%至16%之間，上調為「至少15%」。

ABB股價周二上漲0.96%。

ABB表示，將讓E-mobility電動車(EV)充電業務上市，預計在明年上半在瑞士股市IPO。外界估計該業務部門的市值在30億美元之間。

執行長Bjoern Rosengren說，ABB在實現其分散化公司龐大業務方面的計劃取得進展，但是還可以做更多。

第三大股東瑞典的Cevian對ABB表現仍不滿意，表示ABB至少要與主要競爭對手施耐德電機(Schneider)保持一致，施耐德銷售成長目標超過5%，獲利率目標在18%至19%之間。Cevian並預估ABB交縮小與主要競爭對手間的估值巨大差距。