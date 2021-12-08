中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇8日在大陸《環球時報》撰文指出，12月7日是日本偷襲珍珠港80周年紀念日。當天，日本近百名國會議員集體參拜靖國神社，令人驚愕。歷史與現實在這一天交織，再次反映出錯誤歷史觀對日本政壇的影響，也暴露出日美「蜜月」關係掩蓋下的歷史傷痕。

項昊宇強調，值得警惕的是，日本右翼保守勢力在台灣問題上的認識與其錯誤歷史觀一脈相承。安倍晉三等右派政客在台灣問題上竭力渲染所謂「安全威脅」，叫囂「台灣有事」就是「日本有事」，根源就在於「大日本帝國」的對台殖民舊夢。一百年前，日本發動侵華戰爭始於「滿蒙是日本生命線」論，今天日本一些人宣稱「台灣是日本生命線」，同樣不能不引起中國人的高度警覺。

項昊宇表示，日本偷襲珍珠港標誌著太平洋戰爭的爆發，給廣大亞太國家帶來深重災難，也加速了日本軍國主義的覆滅。國際社會早有定論。戰後，日本國內對於這段歷史也有一些不同角度的回顧和反思，但多數浮於表面，或是沉湎於渲染悲情，或是熱衷於對當年各種細節的推演。所謂「反省」也多止步於認為那是一場「有勇無謀」的行動，將原因歸結為「情報研判的失誤」「軍部的獨斷專行」等等。

項昊宇認為，在一些右翼勢力看來，偷襲珍珠港是日本近代史上的「高光時刻」。在靖國神社中，不僅供奉著甲級戰犯，還有臭名昭著的戰爭博物館「遊就館」，展品中充斥著對當年軍國主義者「英勇表現」和「大東亞共榮圈」舊夢的歌頌讚美，其中播放的紀錄片曾直指珍珠港事件是美國將日本拉入戰爭的陰謀。因而靖國神社也曾引起美國的警覺，當年歐巴馬政府曾公開對此表達過不滿。「遊就館」在美國的壓力下也刪除了一些對美批評的內容。

項昊宇稱，美國國內至今對日本這個盟友心態複雜。作為亞利桑納艦上所剩無幾的倖存者之一，美國百歲老人盧·康特日前首次接受日本媒體採訪，回憶了亞利桑納艦遇襲時身旁戰友相繼犧牲的慘狀。他說：「雖然那場襲擊只是4年漫長戰爭中的3個半小時，但我一輩子都無法忘記」，「日本的行徑絕對不能被正當化」。

項昊宇說，二戰後，美國為了將日本打造成「反共遏蘇」的前沿陣地，並未對日本戰爭責任和軍國主義勢力進行徹底清算，反而扶植與軍國主義分子有著千絲萬縷聯繫的保守勢力上台執政，成為日本不能正確對待侵略歷史的重要根源。對此美方顯然負有不可推卸的責任。

項昊宇指出，珍珠港事件已經過去80年，但日本國內否認、美化侵略歷史的消極言行依然層出不窮，軍國主義思想不時沉渣泛起。近年來，日本政治加速右傾化，右翼勢力竭力推動強軍備戰，軍事安全政策不斷突破「專守防衛」方針和「和平憲法」的約束。同時，日本在外交上熱衷於參與地緣戰略競爭，大搞遠交近攻那一套，也難免讓人感覺似曾相識。

歷史不容忘卻，「亞利桑納艦的眼淚」還在以每天10升的速度緩緩滲出，完全排完需要500年之久。對於日本右翼勢力的蠢蠢欲動，對於日本軍事安全政策的調整變化，世界需要保持高度警惕，決不能允許軍國主義死灰復燃。