全方位藝人陳漢典擅長模仿搞笑，從小S與蔡康永搭檔的《康熙來了》擔任三把手一炮而紅後，演出影視作品甘草人物也備受肯定；本月6日他曝光一張昔日舊照，照片中他頂著一頭刺蝟金毛，目視鏡頭擺開雙手眼神自信，問道「頭髮自己抓的 ，好看嗎？」，網友看了紛紛驚呼「好帥」，、「年輕的時候像(陳)冠希耶！」引發熱烈點讚好評。

陳漢典分享的泛黃舊照片影像中，只見「年輕版」陳漢典頂著一頭金髮，用造型髮蠟抓成當年流行的刺蝟頭，身穿嘻哈風格大SIZE潮T，並用跩跩酷酷的神情凝視鏡頭，可能是大學擔任熱舞社社長時所拍攝，他寫道「我有PO過這一張嗎？頭髮自己抓的，好看嗎？hiphop孩一枚。」

這禎「稚嫩版」陳漢典舊照一經發布，讓網友粉絲們驚豔感十足，大讚「整個被帥暈」、「太帥了！小鮮肉耶」、「怎麼有點像陳冠希」、「太像冠C了吧」、「台版陳冠希！」，也有人說「一開IG，我本來以為看到陳柏霖」、「我剛剛看成小栗旬」、「好傑尼斯啊」，佳評如潮。

陳漢典在《康熙來了》節目中模仿過沈玉琳、趙正平等藝人，完美抓住被模仿對象的神韻精髓，精彩表現讓許多觀眾至今仍津津樂道；此外，他也模仿過陳冠希唱《記得我嗎》，從造型到咬字都下足工夫，堪稱陳漢典令人印象深刻的經典演出之一。