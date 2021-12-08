11月消費者總指數（CPI）年增2.84％，創8年10個月來新高，各行各業都在蠢蠢欲動。經濟部長王美花8日表示，行政院日前調降貨物稅、關稅，有助於調節物價，且相對於國外，台灣是相對比較穩定的；對於餐飲業漲價潮，她說，經濟部會密切注意，必要時將進行訪查，找出「不該漲價還漲價」的不恰當行為。

立法院經濟委員會8日審查台糖公司111年營業預算，邀請王美花、台糖公司董事長陳昭義列席報告並備詢。行政院主計總處7日發佈11月消費者總指數（CPI）年增2.84％，連4個月高於2％的通膨警戒線，更是今年第六度突破警戒線。

面對物價漲聲不斷，王美花受訪時表示，行政院拍板調降原物料等關稅及貨物稅，特別是在油價也開始趨緩，本週持續下降，將有助調節12月物價漲幅，農產品價格也穩定下來，相對於國外，台灣是相對比較穩定的。

包括瓦城、王品、鼎泰豐等連鎖餐飲業者接連宣布調漲價格，更多小餐飲業者也在菜單上換上新價目，不少民眾都覺得「物價有感」。王美花說，行政院跨部會小組持續監看物價發展情形，也已經調降關稅與貨物稅等措施，也希望業者能將降幅適度調整。

由於漲價是一條不歸路，讓不少業者出現盲目跟漲，王美花指出，會持續穩定物價，同時也會注意業者調漲價格是為了反映物價，還是盲目漲價，公平會在密切注意物價的情況，經濟部也會透過實地訪查，希望有助穩定國內物價。