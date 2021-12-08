立法院司法法制委員會今天舉行「從核四安全提揭弊者保護制度」公聽會，邀請專家學長提供意見看法。台電核能處長許永輝日前在公投電視說明會上稱核四有多項安全疑慮，讓核四前廠長王伯輝感慨，「許永輝很認真，但好像改變了」。曾任台電董事、台電核安會委員的清大核工教授李敏則批評執政黨像搞文革，逼許永輝清算自己的過去。

李敏說，許永輝年輕時跟他有很多接觸，他是非常認真、負責小心的人，問跟過他的人都會知道，但是他為什麼在說明會講那些話？究竟有多大苦衷跟痛苦？執政黨不應該傷害我們的文官體制，這次公投中，文官體系被完全破壞了。

李敏批評，現在執政黨像是在搞文化大革命，「要年輕人去清算老的，逼著老的去清算自己的過去」，政府怎麼能站在公投案的對立面？還提出不確切數據，並蓄意主導情勢，讓民眾的意見無法正確表達，「行政中立根本笑話！」

清大核工系教授葉宗洸也指出，他在2013至2014年間受經濟部邀請，擔任核四安檢專家監督小組委員，對126個系統進行平行測試，許永輝當時作為試運轉測試組長，核四在當年是經過嚴謹測試，跟國人宣布可以進入下個階段的燃料裝填跟啟動測試，只是後來被封存了。

葉宗洸質疑，許永輝在公投說明會上點出安全注水及冷卻功能、圍阻體包封功能、防火門性能測試等有問題。這些問題都在試運轉測試的時候一併做過測試，也一併解決了，為什麼許永輝自己蓋章過的試運轉測試結果，到說明會他自己又提不同意見？

葉說，他當時要求台電以美國標準設置防火門，當時的問題，台電已經改善，為什麼到公投說明會，許永輝又提出不一樣說法？