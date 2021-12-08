女星楊麗菁擁有豔麗外型和矯健身手，曾參與香港武打動作電影拍攝的她，還因此擁有「台灣第一武打女明星」、「楊紫瓊接班人」的美名，同時，楊麗菁也是凍齡有術的美魔女代表，保養得宜的她，近日就在臉書曬出床上做伸展瑜伽照，楊麗菁一拉手、彎腰就讓S曲線全都露，52歲火辣身材相當不科學。

楊麗菁近日因工作而飛到北京，她抵達當地後就展開21天隔離，楊麗菁在搭機前還正能量喊話：「今年的生日、聖誕都在隔離中，希望自己可以勇敢度過，接受寂寞的挑戰，為了工作，加油！前進！」而楊麗菁入住隔離飯店後，她也不忘活動筋骨，楊麗菁昨（7日）在臉書曬出床上做伸展瑜伽照，並分享近況：「隔離的第二天，床鋪很大，可以利用環境，在床上做伸展瑜伽，側腰的伸展，對我們的腰線、骨盆、腿的內側肌群，都有很大的幫助，增加身體的彈性跟柔軟度」。

楊麗菁零贅肉身材相當吸睛。（圖／取材自楊麗菁-粉絲團臉書）

楊麗菁隔離不忘活動筋骨。（圖／取材自楊麗菁-粉絲團臉書）

照片中，楊麗菁俏麗頂著高馬尾、身穿運動服飾入鏡，靈活地在床上伸展筋骨，筋骨軟Q的楊麗菁輕鬆劈腿，她一彎腰、拉腳就讓S身材曲線全都露，零贅肉的俏麗狀態看不出楊麗菁將在下周過53歲生日，網友也直呼：「身材曲線都很美，每一種動作都很性感，隔離中自己要保護好自己」、「這個臉蛋、身材，我說妳是20歲女神無誤」、「功夫底子很不錯」。