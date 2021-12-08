新北市花園新城社區11月22日發生咖啡商人遭槍手「行刑式」槍殺，黃姓槍手犯案後兩度變裝，當天搭機潛逃到大陸廈門，黃嫌昨(7日)解除防疫隔離，廈門公安局立刻將其逮捕，並帶回拘留所，大陸國台辦也罕見地立刻宣布決定將該黃嫌遣返回台，刑事局兩岸科第一時間就與廈門公安聯繫協調，由於今天就有飛往廈門班機，下班機則必須等到下周，因此預料最快今天就會將黃嫌押返回台。

依據過去兩岸共打經驗，大陸公安接獲我方訊息後，第一時間不會明說是否逮人或案情，要等到已經確定要將人遣返，才會通知台灣警方準備接人。

據了解，由於兩岸共打已經冰凍多年，因此黃姓槍手遭到逮捕並決定遣返，並分由省級公安公安單位能決定，而是已提高到中央公安部拍板定案，且罕見地由國台辦發正是新聞稿對外公布，決定交由我方押返，確實已有濃厚的政治意味。

黃嫌在22日潛逃廈門，台灣警方掌握消息後隨即透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。但多日來對岸都「已讀不回」，沒有動靜。果然大陸公安在姐隔離當日立刻進行逮捕行動。

大陸國台辦發言人馬曉光說，黃嫌經訊問，對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃嫌遣返回台。

刑事局透露，黃嫌將比照「朱雪璋模式」，刑事局接獲對岸通知交人日期後，會派遣幹員搭乘國籍航空公司班機到廈門，全身穿著防疫隔離衣，在廈門機場的空橋口與公安交接，待黃嫌一踏入班機就將他逮捕，搭乘原機押返回台，人別詢問後再交由檢方隔離。