Omicron病毒來襲，引起全球高度關注，多國祭出鐵腕展現防疫決心，不過ACIP召集人李秉穎今天分析，新冠病毒最終可能會走向感冒化，而非流感化，可能不出兩三年，就可當一般感冒處理，不用打疫苗。

李秉穎今接受廣播節目專訪時指出，新冠病毒不可能會流感化，因為兩者本來就屬不同的病毒，我有一個假說，流感病毒因為有一些重要的抗原蛋白，其內部成分與人體神經組織類似，所以免疫系統不能一拳打太用力，若打太用力，反而會打到自己的神經組織，因此一旦病毒變異，疫苗就沒有效。

至於新冠病毒，李秉穎認為，與大多數的冠狀病毒相同，演化過程會朝越來越輕症發展，過去有很多呼吸道病毒，人體感染後就能獲得終身免疫，因此最終很可能會變成一種普通的感冒病毒，到時候連疫苗都不用打。

李秉穎透露，他曾跟藥廠說過，現在全世界有一百多種新冠疫苗在競爭，如果開發進度落後，就不要再進去了，因為很可能兩三年後根本不用打疫苗，畢竟感冒化後只要當輕症處理，不過這套理論是否正確，仍有待時間來解答。