現代人生活壓力大，無論是需要站整天或成天坐著工作，久了就會全身痠痛，尤其是坐姿不良者，除了去看醫生之外，很多人喜歡去推拿館、腳底按摩館「鬆一下」，近日網路上就瘋傳一支整骨短片，聲音實在太銷魂，讓人聽了臉紅不已。

工作辛勞導致全身硬梆梆，許多人喜歡找推拿師幫忙，鬆開緊繃的身體筋肉與氣結，如今影音平台盛行，一名越南帥哥整脊師會將為客人治療的過程拍成影片上傳，而他的客戶幾乎都是帥哥辣妹，在近日的影片中，就有一名女性熟客上門，不但長得花容月貌，被按壓後的反應還相當撩人。

該名整脊師服務的地方，是位於越南清宣區的物理治療診所「at chiropractic」，該診所在今年5月在影音平台「TikTok」開設帳戶，上傳處理過的case，各種困擾都有，帥哥整脊師會施展專業技巧，也會講解整脊相關知識，藉此給診所打廣告。

其中，一名火辣女客上門，穿著黑色合身短裙洋裝坐上了按摩床，背對整脊師，請他按壓腰窩處的穴位，並扯動肩部橋正姿勢，女客不但美麗婀娜外型與白皙長腿吸睛，整脊師每次出手，她都會發出誘人銷魂的舒服叫聲，讓人聽了好害羞，引起網路上一片暴動，狂喊「女客人這樣引人犯罪阿」、「這聲音我給100分」、「想轉行了」、「可以告訴我該怎麼拿到證照嗎」，而顯然上傳治療影片的策略很成功，該診所才半年就狂吸全球80萬追蹤術，也在當地聲名大噪，是一波傑出的操作。