本土疫情受控、內需消費回溫，歲末節慶氣圍更推升消費意願，台北晶華酒店把握市場趨勢利用「雙12」檔期宣布12月10日上午10點至12日下午6點推出餐飲及住房限時快閃優惠，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台上最低5折起，戰斧牛排與和風海陸盛合折扣1212元、重磅壽喜燒與帝王蝦泡飯1212元，蜜汁咕咾肉和黑椒野菇雞五星燴炒飯買一送一等優惠選項。

客房則推出9999元入住、贈送香檳王並升等大班行政樓層客房的「香檳王者假期」，還有兩人同行於元旦1月1日及1月2日入住精緻客房每人2022元、享翌日自助早餐且無須假日加價的「元旦”晶”喜假期」。

「晶華美食到你家」推出兩款折扣1212元的套餐，包括雙人份爐烤澳洲戰斧牛排套餐，2768元就可以吃到重35盎司、三種不同口感的美味牛排，由日本和牛壽喜燒蓋飯以及松葉蟹散壽司組成的海陸盛合折扣後也只要1748元。三燔本家最有名的美國肩胛牛與丹麥雪花豬重磅雙響壽喜燒，以及米其林餐盤推薦餐廳晶華軒的帝王蝦泡飯則只需1212元。

另外兩款買一送一的燴炒飯包括酸甜鹹香的蜜汁咕咾肉燴飯和帶著胡椒香氣與炒飯完美搭配黑胡椒野菇雞燴飯，原價250元，優惠後平均一份125元。「晶華美食到你家」的各式冷凍以及常溫禮盒也廣受歡迎，此次推出集合剝皮辣椒雞湯麵、海鮮叻沙麵、府城肉燥…等六款常溫系列的美食大禮包只要999元，歲末年終送禮或是年節囤貨自己享用都非常適合。 晶華酒店針對雙12規劃出兩款住房專案，「香檳王者假期」優惠住房專案是專為接下來的聖誕跨年、農曆新年等親友歡聚場合所規劃的買房送酒專案，消費者支付9999元房價後，可以從精緻客房升等至行政樓層的豪華客房、獲贈市價7000元香檳之一瓶，並享價值3600元的大班廊禮遇，可恣意享用早餐、下午茶以及Happy Hour歡飲時光。

每人每晚2022元的「元旦”晶”喜假期」則是可以於1月1日或2日限量入住，並享升等至豪華客房、贈送兩客早餐且無須假日加價使用的優惠專案，晶華酒店訂房官網將特別開設【雙12專區】，12月10日上午10點至12日下午6點開賣，專為預訂上述兩款住房專案的消費者提供服務。

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