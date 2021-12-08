世界衛生組織（WHO）警告，新型變異病毒（Omicron）有令全球感染率大增的風險，為因應變異病毒威脅，勞動部長許銘春8日表示，將祭出三大強化外籍移工管理作為，包括訂出疫情期間移工生活管理措施、強化雇主辦理移工防疫措施、提高移工疫苗接種。

許銘春8日出席立法院社福衛環委員會，針對「Omicron變異病毒威脅下，如何精進外籍移工管理及強化其職安保障」進行報告。

針對「提高移工疫苗接種」，許銘春指出，移工可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約登錄，取得預約資格並依簡訊通知預約接種日期，依預約時間前往指定地點接種疫苗。經統計至110年11月20日，合法移工接種疫苗第一劑達81％、第二劑31％。

勞動部於11月16日提報指揮中心討論移工接種專案，規劃擴大辦理移工疫苗接種工作。許銘春表示，由各中央權責機關協助宣導雇主或仲介公司協助辦理移工接種，若是外籍看護工外出接種疫苗後，身體不適得請疫苗假者，由地方長照中心優先提供喘息服務，另補助移工施打疫苗所需通譯人員費用等措施。

指揮中心於11月25日已請移民署辦理「在臺逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，重點包括免除失聯移工疫苗施打疑慮，協調宗教團體協助鼓勵失聯移工出面接種疫苗，並由非政府組織及醫療服務團隊提供及協助接種，採意願登記方式，以不通報、不查處、不收費進行。