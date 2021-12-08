三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉在外私自兼差、經營私人診所，還冒用他人名義詐領健保補助100萬多元，檢調依據蒐集事證，懷疑三總有多名牙醫師涉嫌勾結牙材商詐領醫療費用。對此三總回應，本院秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查。

台北地檢署7日第三度指揮調查局桃園市調查處兵分12路搜索涉案三總醫師辦公室，並約談口腔顎面外科主任陳元武、牙醫師莊傳宗、孔令瑜共7名醫師及1名行政人員到案。調查局訊後移送北檢複訊。檢方8日凌晨諭令莊傳宗、孔令瑜各以50萬元交保。

另牙醫謝義興、陳元武、王宜斌、周韋廷、蕭宇等5人各以20萬元交保。行政人員高金玲以40萬元交保。

三總今天稍早也發出聲明回應，本院秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，目前全案均已進入司法程序，有關涉案醫師若有涉法事實，本院將依相關規範秉公處理，檢討議處。