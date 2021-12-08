永和驚傳分屍案 排水溝見「無頭、無四肢」人體軀幹 10:592021/12/08 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區保平路巷弄旁水溝今（8日）上午10許有民眾發現一具遺體已發黑，但該具遺體並無頭也無四肢。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區一處水溝8日上午發生一具無頭、無四肢的浮屍，警方拉起封鎖線調查中。（警方提供） 新北市永和區一處水溝8日上午發生一具無頭、無四肢的浮屍，遺體已腫脹、發黑。（民眾提供） 新北市永和區保平路巷弄旁水溝今（8日）上午10許有民眾發現一具遺體已發黑，但該具遺體並無頭也無四肢，如同人彘般，嚇得民眾緊急報警處理，警方獲報後已立即趕往現場處理。經初步了解，疑似為一起分屍案，待後續確認遺體身分與事發過程。 新北市永和區一處大排8日上午發生一具無頭、無四肢遺體，消防人員獲報後趕往現場吊掛遺體。（民眾提供） 新北市永和區一處大排8日上午發生一具無頭、無四肢遺體，消防人員獲報後趕往現場吊掛遺體。（民眾提供） 新北市永和區8日上午發現一具無頭、無四肢遺體，消防人員在現場執行遺體吊掛。（民眾提供） 新北市永和區8日上午發現一具無頭、無四肢遺體，消防人員將遺體吊掛上岸。（民眾提供） 逃亡16天 狙殺咖啡商帽T殺手最快今押解回台 海軍士官長是狼！「按摩」女士官慘遭汰除 女鄰居勤串門子 老公卻很尬 人妻發現「神秘關係」都懂了 法官遭檢舉招待買春收賄 轉任律師也遭停職 #水溝 #永和 #浮屍 #無頭 #無四肢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－台股韌性強，11月營收為選股重點 04:102021/12/08 證券．權證 陳時中保證「打疫苗不捕人」後失聯移工結局曝光 網狂留言竟問這一句 07:572021/12/08 政治 苗栗2竊賊一時貪念衝腦 欲行竊冷氣機遭制止倉皇逃逸 10:212021/12/08 社會 先買後付三方案 創新支付 04:102021/12/08 財經要聞 歐都納周年慶 萬元裝備百禮抽 04:102021/12/08 財經要聞 野生方文琳操場自拍 56歲臉蛋嫩到逆天 09:352021/12/08 娛樂 海研建築總經理賴建程：預售擬禁換約？無助平抑房價 04:102021/12/08 財經要聞 上手銬戴腳鐐後才打疫苗 失聯移工親友怨被騙 04:102021/12/08 焦點要聞 追查國家級網軍金流 04:102021/12/08 時論廣場 今年銳減至一件 金管會：理專A錢還有案待罰 04:102021/12/08 金融．稅務 ACFPT加盟協會參訪櫻島家 04:102021/12/08 財經要聞 鄭運鵬扯家暴 連勝文：網軍頭講畜生話 04:102021/12/08 焦點要聞 逾半壽險業12月沒旅平險可賣 04:102021/12/08 金融．稅務 社會熱門新聞 永和驚傳分屍案 排水溝見「無頭、無四肢」人體軀幹 - 社會 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 師生戀14年新娘不是她 舊情人嗆正宮「祝分房愉快」成真 - 社會 未請賴清德到場逼高嘉瑜靈堂下跪 林秉樞被加告強制罪 - 社會 台中新社花海擋土牆突倒塌 工人頭部遭壓扁慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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