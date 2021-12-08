新北市永和區一處水溝8日上午發生一具無頭、無四肢的浮屍，警方拉起封鎖線調查中。（警方提供）

新北市永和區一處水溝8日上午發生一具無頭、無四肢的浮屍，遺體已腫脹、發黑。（民眾提供）

新北市永和區保平路巷弄旁水溝今（8日）上午10許有民眾發現一具遺體已發黑，但該具遺體並無頭也無四肢，如同人彘般，嚇得民眾緊急報警處理，警方獲報後已立即趕往現場處理。經初步了解，疑似為一起分屍案，待後續確認遺體身分與事發過程。

新北市永和區一處大排8日上午發生一具無頭、無四肢遺體，消防人員獲報後趕往現場吊掛遺體。（民眾提供）

新北市永和區一處大排8日上午發生一具無頭、無四肢遺體，消防人員獲報後趕往現場吊掛遺體。（民眾提供）

新北市永和區8日上午發現一具無頭、無四肢遺體，消防人員在現場執行遺體吊掛。（民眾提供）