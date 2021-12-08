南韓41歲知名女星李貞賢（이정현），在2020年與姜棟元合作的電影《屍速列車：感染半島》中飾演「敏晶」一角而再度爆紅。而經常透過社群平台與YouTube與粉絲們互動的她，近日突然在影片中公開「驚人喜訊」，令粉絲們又驚又喜。

李貞賢過去曾以歌手身份出道，憑著一首電音舞曲《WA！》紅遍全亞洲，加上獨創的「小指麥」舞蹈動作，讓她在當時人氣直衝天際一舉奪下多項人氣大獎，並有了「韓流鼻祖」、「電音天后」等封號；轉戰戲劇圈後更以自然又精湛的演技讓她受到大批海內外影迷的青睞，即使在2019年時宣布嫁給小她3歲的整形外科醫生，人氣仍不斷攀升。

去年開設YouTube美食頻道「이정현의 집밥레스토랑Home Cooking with JH」的李貞賢，昨（7）天突然更新影片，但內容並不是美食，而是在影片一開頭就表示「想與大家分享開心的消息，那就是家裡有新成員降臨」開心的宣布懷孕喜訊，並透露「因為懷孕孕吐相當嚴重，無法好好喝水、吃飯，感到相當辛苦，也體會到世界上的每位媽媽多麼偉大、值得尊敬」。

影片中，李貞賢也提到，目前雖已在懷孕中期仍偶爾會孕吐，因此影片無法經常更新，希望粉絲們能體諒；另外，李貞賢在2022年也將有2部電影即將上映，以及新電影的開拍，讓她感到相當興奮，最後她也不忘提醒粉絲們注意防疫，並期許每位粉絲都能與心愛的人一起迎接新年。而消息一出也讓粉絲們相當開心，紛紛留言祝福。