全球市場當前關注滴滴出行自美股退市後，會否引發中概股退市效應。在美股與港股兩地上市的中國電動車代表之一小鵬汽車，其副董事長兼總裁顧宏地7日接受外媒採訪時表示，美國退市的威脅是在「幾年後」，並表示小鵬正密切關注有關事宜，集團已經為任何可能發生的事情做好準備。

經濟通通訊社8日報導，顧宏地指出，與滴滴出行不同的是，由於小鵬汽車已經在美國和香港進行了雙重主要上市，這將允許公司在美國交易所退市的情況下在香港獨立交易，此外，美國和中國政府仍有時間達成妥協。

顧宏地並稱，中國政府將支持小鵬汽車在全球擴張，但短期內美國市場可能「難以應付」。

華爾街日報報導，受到中美政府監管要求影響，市值390億美元、相當於中國版優步的滴滴出行3日表示，將從紐約證券交易所退市，並啟動香港上市程序。僅六個月前，滴滴還是華爾街的寵兒，在紐約進行了引人注目的IPO（首次公開發行），並從美國養老基金和國際投資者那裡籌集到數十億美元。