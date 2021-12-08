自從臉書帶頭改名為Meta，帶動元宇宙話題，相關國際大廠如輝達、超微、高通等股價應聲大漲，也成為科技業法說熱門議題，國際知名外資報告更指出看好元宇宙將成為達8兆美元的市場。元大投信提醒，元宇宙題材仍在發展初期，因此建議用長線眼光分批布局於全球科技大廠，才有機會完整參與科技股最新投資機會，尤其逢漲多修正，正是布局時機。目前市場一般預期元宇宙題材需要10年的發展期，顯示這是個長線題材。因此建議投資人透過全球眼光、長線佈局兩個原則，來參與科技業最新發展投資機會，如果廠商獲利佳還有加分作用。

建構元宇宙需要四大領域廠商配合，包含前期的基礎軟硬體技術，以及載具裝置、內容＆平台、消費＆金流等。這些領域中很多都是國際科技大廠，具獨占鰲頭及先進者優勢；此外，在不同元宇宙發展階段，預期各有廠商陸續受到市場青睞，因此透過精心設計的指數，定期篩選一籃子成分股的ETF，成為投資科技產業的好方法。選對標的，再搭配長期紀律投資，包含定期定額、逢低進場，就能搭上科技產業長線各種新機會。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出，包含元宇宙、電動車、智慧城市等未來新科技應用願景中，更快更通暢的通訊技術肯定是運作骨幹之一，各式各樣新奇的體驗與應用，都要仰賴5G上游零組件包含通訊基礎建設及高階晶片來達成，因此想擴大布局科技產業大商機的廣度與深度，不可錯過瞄準通訊產業上游關鍵零組件的「元大未來關鍵科技」ETF（00876）。

檢視「元大未來關鍵科技」ETF所追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，投資範圍為全球，篩選出符合過去一年有超過30％營收來自於新世代通訊創新科技，且過去12個月平均R&D費用佔銷售額比率取前80％，而且過去 12 個月的股東權益報酬率（ROE）及每股盈餘（EPS）必須為正數，最後選出市值排名前100大為成分股。也就是說，00876成份股經過營收來源、流動性、財務面等層層檢視，挑選在5G關鍵科技製造產業優先受惠族群，目前前幾大成分股包含美國通訊晶片頂尖廠商高通、美國半導體設備領導廠商科林研發&應用材料、日本被動元件代表企業村田製作所、德國車用半導體領導品牌英飛凌、台灣IC設計大廠聯發科、台灣晶圓代工龍頭台積電等。