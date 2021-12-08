社子島案今環評，反對開發團體社子島自救會抗議。（楊亞璇攝）

社子島開發計畫案今天上午進行環境影響評估審議，反對方與支持方一早就在台北市政府外集結，旁聽並等待環評結果，警方出動大批人馬，嚴陣以待，就怕爆發衝突。反對開發的社子島自救會發言人李華萍強調，社子島居民有四個不同意，支持方開發社子島居民權益促進會則要求市府不要再拖，支持區段徵收，加速環評審議。

社子島自救會要求柯文哲不要輾壓社子島，李華萍強調，不同意區段徵收、不同意繼續禁建、不同意市長柯文哲輾過社子島，不同社子島全區剷平，獨留海洋科大，「簡直就是一個毒瘤」，另外有一個同意，同意社子島九大聚落比照海洋科大條件完整保留。

社子島案今環評，反對開發團體社子島自救會抗議。（楊亞璇攝）

社子島居民權益促進會要求環評加速。（楊亞璇攝）

時代力量立委陳椒華到場參與抗議，她指出，社子島歷經藍綠市長都不敢開發，就是沒有徵求社子島居民多數同意，今天社子島居民多數同意了嗎？為什麼柯市長一定要來開發？有什麼利益嗎？希望環評委員嚴謹評估，社子島有活動斷層通過，如果沒有審慎調查嚴謹評估，絕不可貿然通過。

社子島居民權益促進會要求環評加速。（楊亞璇攝）

社子島居民權益促進會要求環評加速。（楊亞璇攝）

陳椒華認為，在還沒完成程序、談好安置作業前，沒有徵詢多數社子島同意前，環評絕不可以通過，看到居民對柯表達最嚴厲抗議，請柯文哲好好聆聽鄉親聲音，時代力量還有她自己，一定會跟大家站在一起。

北市議員黃郁芬質疑，關於防洪計畫影響關渡高保護提防防洪措施，到底北市府有沒做好因應？還涉及關渡國家重要濕地範圍，北市府在撰寫環評報告，只檢查了毫不相關的三筆地號，其他地號竟然是自己套圖、堆疊方式，儼然就是球員兼裁判，試圖說服台北市民，整個社子島開發計畫不會影響國家濕地。

黃郁芬表示，關於社子島未來有汙水處理廠，必須要併案審查，這是環保局書面意見，結果汙水場沒有好好被重視，程序瑕疵，若放任北市府以粗糙方式，隨便對待社子島開發計畫，程序漏洞百出方式，侵害北市居住環境，社子島居民需要更好生活，但是不是用全區輾過去方式。

開發派的社子島居民權益促進會痛批，既得利益者的反對方，一直運用錯誤的訊息誤導居民、也拉攏子外來的學者、全國反開發聯盟對北市政府施壓。營造出當地居民強力反彈的假象，意圖拖延環評而達到阻止開發的目的。

促進會提出聲明指出，近八成居民支持開發，環評牛步對國人將無法交代，環評應務實，官員、環評委員應勇於承擔，不應依自救會操弄之媒體隨風逐流，全國最優的開發條件，為何實施期程如此龜速？自救會提的「替代方案」實質上就是「重新再來」全盤否定，聚落保存只是少數人的意見。

促進會表示，只有「區段徵收」才能徹底解決社子島的歷史共業，居民才能獲得妥適安置照顧，沒有柯市長的堅持、社子的居民看不到希望，支持區段徵收，加速環評審議，保障居民土地居住正義。